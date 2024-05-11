Евгений Адолиевич 12.01.1914 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евгений Адолиевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

12.01.1914

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Отец

1883 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

Дети

1941 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1914

Отец: Делле Адолий Яковлевич

Мать: Синани (Монвиж-Монтвид) Александра Эдуардовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Jacoby (Juvakka) Sylvi Helena

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Jacoby (Krauel) Ingeborg Karoline

Рождение ребёнка
1941

Сын: Jacoby Gert Eugen

Мать ребёнка: Jacoby (Krauel) Ingeborg Karoline

Рождение ребёнка
21.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Jacoby (Juvakka) Sylvi Helena

Рождение ребёнка
19.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Jacoby (Juvakka) Sylvi Helena

Рождение ребёнка
11.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Jacoby (Juvakka) Sylvi Helena

г. Иматра (Imatra), Финляндия
Смерть
1984

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