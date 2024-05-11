Евгений Адолиевич
Место рождения
Дата рождения12.01.1914
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1914
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1941
Сын: Jacoby Gert Eugen
Мать ребёнка: Jacoby (Krauel) Ingeborg Karoline
Рождение ребёнка
21.05.1957
Рождение ребёнка
19.06.1958
Рождение ребёнка
11.07.1962
г. Иматра (Imatra), Финляндия
Смерть
1984