Jacoby Gert Eugen — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Jacoby Gert Eugen

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Якоби Евгений Адолиевич

Мать: Jacoby Ingeborg Karoline

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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