Синани Игорь Борисович
Место рождения
Дата рождения29.07.1910 ст.
Дата смерти18.08.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1910 ст.
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2575: Метрическая книга церкви Входа Господня в Иерусалим (Входоиерусалимская Знаменская) на 1911 г.,... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Физик
Место жительства
Неизвестно
Крещение
17.01.1911 ст.
Церковь Входа Господня в Иерусалим на Знаменской площади, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Таинство крещения совершил протоиерей Алексий Митропольский с диаконом Константином Каменевым | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2575: ... Показать все
Образование
С 01.09.1931
Образовательное учреждение: Ленинградский Государственный Университет | Специальность: Физика
Бракосочетание
1940
Смерть
18.08.2013
Уверенности в приводимой Павлом Поляном дате смерти в статье из «Литературной газеты» нет, поскольку в других данных из этой статьи содержится немало фактических ошибок | Газета «Литературная газета» ... Показать все