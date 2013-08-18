Синани Игорь Борисович 29.07.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Синани Игорь Борисович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

29.07.1910 ст.

Дата смерти

18.08.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1910 ст.

Отец: Синани Борис Борисович

Мать: Синани (Монвиж-Монтвид) Александра Эдуардовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2575: Метрическая книга церкви Входа Господня в Иерусалим (Входоиерусалимская Знаменская) на 1911 г.,... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Физик
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
17.01.1911 ст.
Церковь Входа Господня в Иерусалим на Знаменской площади, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Таинство крещения совершил протоиерей Алексий Митропольский с диаконом Константином Каменевым | ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 2575: ... Показать все
Образование
С 01.09.1931
Образовательное учреждение: Ленинградский Государственный Университет | Специальность: Физика
Бракосочетание
1940

Жена: Некрасова (Лемке) Варвара Борисовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
18.08.2013
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Уверенности в приводимой Павлом Поляном дате смерти в статье из «Литературной газеты» нет, поскольку в других данных из этой статьи содержится немало фактических ошибок | Газета «Литературная газета» ... Показать все

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