Демьяновский Валентин Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1919
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демьяновский Владимир
Мать: Демьяновская Муза
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Рождение ребёнка
?.10.1918
Сын: Демьяновский Юрий Валентинович
Мать ребёнка: Синани (Монвиж-Монтвид) Александра Эдуардовна
Смерть
1919