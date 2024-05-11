Демьяновский Валентин Владимирович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Демьяновский Валентин Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демьяновский Владимир

Мать: Демьяновская Муза

Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. | Редактор Ключанов Л.А. | Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. | Отпе... Показать все
Рождение ребёнка
?.10.1918

Сын: Демьяновский Юрий Валентинович

Мать ребёнка: Синани (Монвиж-Монтвид) Александра Эдуардовна

Смерть
1919

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