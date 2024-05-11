Толочинова (Монвиж-Монтвид) Ксения Эдуардовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1889 ст.
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1889 ст.
А.Ф. Парамонов пишет, что «Ксения (11.10.1890 г.р.) родилась в Харькове, крещена в Вознесенской церкви». (http://otkudarodom.ua/ru/node/25/м)
Место жительства
Неизвестно
Восприемник
18.04.1904 ст.
Церковь св. благоверного великого князя Александра Невского при Михайловской артиллерийской академии и училище, Михайловская артиллерийская академия и училище, г. Санкт-Петербург, Российская империя
Анатолий Эдуардович Монтвид
Образование
До 1909
Образовательное учреждение: Гимназия М.Н.Стоюниной
Бракосочетание
11.10.1915 ст.
Храм Спаса Преображения Господня лейб-гвардии Гренадерского полка на Аптекарском острове, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 3100, л. 263-309об: Метрическая книга церкви Преображения Господня на Аптекарском острове на 1915 г., ... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1916 ст.
Дочь: Толочинова Александра Филипповна
Отец ребёнка: Толочинов Филипп Николаевич
Киев, Украинская ССР
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1080, Дело 477 - Метрическая книга Иоанно-Златоустовской церкви 2-го округа г. Киева за 1917-1918г., Л... Показать все
Бракосочетание
1928
Смерть
1980
Похороны
1980
Охта, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд
Похоронена вместе с В.М. Дешевовым.