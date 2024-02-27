Толочинов Филипп Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти29.01.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Дата рождения вычислена из возраста в записи о браке.
Бракосочетание
11.10.1915 ст.
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Храм Спаса Преображения Господня лейб-гвардии Гренадерского полка на Аптекарском острове ЦГИА СПб - Центральный Государственный Исторический Архив С-Петербурга | Фонд 19, Опись 127, Дело 3100, л. 263-... Показать все
Рождение ребёнка
19.11.1916 ст.
Дочь: Толочинова Александра Филипповна
Мать ребёнка: Толочинова Ксения Эдуардовна
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1080, Дело 477 - Метрическая книга Иоанно-Златоустовской церкви 2-го округа г. Киева за 1917-1918г., Л... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Воспоминания Н.А. Монтвид | Эти «воспоминания» представляют из себя разрозненные заметки и схемы родственных связей. Записаны со слов Натальи Арамовны Монтвид её внучкой, Вероникой Домогацкой (Соколов... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Воспоминания Н.А. Монтвид | Эти «воспоминания» представляют из себя разрозненные заметки и схемы родственных связей. Записаны со слов Натальи Арамовны Монтвид её внучкой, Вероникой Домогацкой (Соколов... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Воспоминания Н.А. Монтвид | Эти «воспоминания» представляют из себя разрозненные заметки и схемы родственных связей. Записаны со слов Натальи Арамовны Монтвид её внучкой, Вероникой Домогацкой (Соколов... Показать все
Упоминание
Неизвестно
Волков С.В. База данных «Участники Белого движения в России» на 2016 год | Подпоручик инженерных войск. Убит большевиками 26 янв. 1918 в Киеве. /751/
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.1918
Причина смерти: Убит | 26 января 1918 года в Киев вошли большевики. Это было первое краткосрочное знакомство киевлян с большевиками (оно продлилось 20 дней), но запомнилось многим, поскольку сопровожд... Показать все
Похороны
31.01.1918
Церковь Иоанна Златоуста на Еврейском Базаре, г. Киев, Киевская губерния, Российская империя
Отпевание (погребение)
Похороны
31.01.1918
Некрополь «Аскольдова могила», г. Киев, Киевская губерния, Российская империя
Похоронен на Аскольдовом кладбище. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1080, Дело 477 - Метрическая книга Иоанно-Златоустовской церкви 2... Показать все