Толочинова Александра Филипповна 19.11.1916 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Толочинова Александра Филипповна

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Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

19.11.1916 ст.

Дата смерти

?.06.1927

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1916 ст.

Отец: Толочинов Филипп Николаевич

Мать: Толочинова (Монвиж-Монтвид) Ксения Эдуардовна

Киев, Украинская ССР
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1080, Дело 477 - Метрическая книга Иоанно-Златоустовской церкви 2-го округа г. Киева за 1917-1918г., Л... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
08.01.1917 ст.
Церковь Иоанна Златоуста на Еврейском Базаре, г. Киев, Киевская губерния, Российская империя
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1080, Дело 477 - Метрическая книга Иоанно-Златоустовской церкви 2-го округа г. Киева за 1917-1918г., Л... Показать все
Смерть
?.06.1927
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Туберкулёзный менингит
Похороны
?.06.1927
Новодевичье кладбище (Санкт-Петербург), Воскресенский Новодевичий монастырь, г. Санкт-Петербург, Российская империя

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