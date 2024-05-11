Толочинова Александра Филипповна
Место рождения
Дата рождения19.11.1916 ст.
Дата смерти?.06.1927
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1916 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1080, Дело 477 - Метрическая книга Иоанно-Златоустовской церкви 2-го округа г. Киева за 1917-1918г., Л... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Крещение
08.01.1917 ст.
Церковь Иоанна Златоуста на Еврейском Базаре, г. Киев, Киевская губерния, Российская империя
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1080, Дело 477 - Метрическая книга Иоанно-Златоустовской церкви 2-го округа г. Киева за 1917-1918г., Л... Показать все
Смерть
?.06.1927
Причина смерти: Туберкулёзный менингит
Похороны
?.06.1927
Новодевичье кладбище (Санкт-Петербург), Воскресенский Новодевичий монастырь, г. Санкт-Петербург, Российская империя