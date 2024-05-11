Дешевов Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.02.1889 ст.
Дата смерти27.10.1955
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1889 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Страница Кирилла Финкельштейна | http://kfinkelshteyn.narod.ru/Tzarskoye_Selo/Uch_zav/Deshevov.htm | Из истории Царскосельского реального училища императора Николая II
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Дешевов,_Владимир_Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Композитор
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.02.1924
Дочь: Дешевова Василиса Владимировна
Мать ребёнка: Дешевова Зинаида Александровна
Развод
1927
Бракосочетание
1928
Смерть
27.10.1955
Похороны
29.10.1955
Охта, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд