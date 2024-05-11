Дешевов Владимир Михайлович 11.02.1889 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Дешевов Владимир Михайлович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

11.02.1889 ст.

Дата смерти

27.10.1955

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1889 ст.

Отец: Дешевов Михаил Михайлович

Мать: Дешевова (Лосева) Анна Константиновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дешевова Зинаида Александровна

Упоминание
Неизвестно
Страница Кирилла Финкельштейна | http://kfinkelshteyn.narod.ru/Tzarskoye_Selo/Uch_zav/Deshevov.htm | Из истории Царскосельского реального училища императора Николая II
Упоминание
Неизвестно
Википедия | https://ru.wikipedia.org/wiki/Дешевов,_Владимир_Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно
Композитор
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.02.1924

Дочь: Дешевова Василиса Владимировна

Мать ребёнка: Дешевова Зинаида Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Развод
1927

Жена: Дешевова Зинаида Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1928

Жена: Толочинова (Монвиж-Монтвид) Ксения Эдуардовна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
27.10.1955
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
29.10.1955
Охта, Полюстровская волость, Санкт-Петербургский уезд

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