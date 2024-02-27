Церковь Георгия Победоносца, что на Всполье. Никитский сорок, г. Москва, Российская империя

Церковь во имя Алексея человека Божьего, с. Курулька, Изюмский уезд, Харьковская губерния, Российская империя

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