Монвиж-Монтвид (Ланганс) Александра Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти14.10.1919
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Ланганс Федор Францевич
Рождение ребёнка
15.05.1858 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Леонид Станиславович
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Станислав Людвигович
Купянск, Харківська область
ЦГА Москвы - Центральный государственный архив города Москвы | В состав ГБУ «ЦГА Москвы» на правах отделов вошли следующие городские архивы: Центральный государственный архив города Москвы (отдел хран... Показать все
Рождение ребёнка
11.12.1859 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Эдуард Станиславович
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Станислав Людвигович
Дата рождения взята из формулярного списка Станислава Людвиговича Монвиж-Монтвида. | РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 1656... Показать все
Рождение ребёнка
23.08.1861 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Александр Станиславович
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Станислав Людвигович
РГИА - Российский Государственный Исторический Архив | Сайт архива: http://rgia.su | Фонд 1343, Опись 36, Дело 16561 - О дворянстве Монвиж-Монтвидов. Л.7
Рождение ребёнка
22.05.1864 ст.
Сын: Монвиж-Монтвид Аполлон Станиславович
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Станислав Людвигович
Дружелюбовка, Харківська область
Дата рождения взята из «Списка студентов Императорского Харьковского университета на 1886–1887 академический год».
Рождение ребёнка
После 11.04.1872 ст.
Дочь: Штамм Екатерина Станиславовна
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Станислав Людвигович
Дата рождения указана исходя из того, что в послужном списке отца Зинаида не фигурирует. Это значит, что она родилась после смерти Станислава Людвиговича (и не позже января 1873 года). | Журнал «Исто... Показать все
Восприемник
10.12.1887 ст.
Церковь во имя Алексея человека Божьего, с. Курулька, Изюмский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Виктор Эдуардович Монвиж-Монтвид
Восприемник
08.06.1889 ст.
Собор свят. Николая, г. Радом, Радомская губерния, Царство Польское, Российская империя
Борис Александрович Монвиж-Монтвид
Восприемник
22.08.1895 ст.
Церковь Георгия Победоносца, что на Всполье. Никитский сорок, г. Москва, Российская империя
Георгий (Юрий) Эдуардович Монвиж-Монтвид
Восприемник
15.03.1906 ст.
Церковь Иоанна Златоуста на Еврейском Базаре, г. Киев, Киевская губерния, Российская империя
Зинаида Ростиславовна Штамм
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Монтвид А.Э. Я вспоминаю... Санкт-Петербург, 1996 г. - 205с. | Мемуары. Редактор Ключанов Л.А. Техническое редактирование и компьютерная верстка Н.Н. Петровой и Е.А. Морозовой. Отпечатано... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
Гувернантка, домохозяйка
Смерть
14.10.1919
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Паралич сердца | ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд ... Показать все
Похороны
Неизвестно
Никольское кладбище Александро-Невской лавры, г. Санкт-Петербург, Российская империя
ЦГА СПб - Центральный Государственный Архив Санкт-Петербурга | Документы по истории города, губернии и области за период после 1917 г. и до конца 1990-х годов. | Фонд Р-6143. Опись 1. Дело 2487. Книга... Показать все