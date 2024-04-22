Добровольский Владимир Юрьевич
Место рождения
Дата рождения30.04.1928
Дата смерти?.09.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1928
Бракосочетание
20.08.1952
Рождение ребёнка
20.06.1953
Боярка, Київська область
Рождение ребёнка
13.08.1956
Рождение ребёнка
11.06.1958
г. Тальное, Черкасская область, Украинская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Работа или профессия
Неизвестно
врач-рентгенолог
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.09.1968