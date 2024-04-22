Добровольский Владимир Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольский Владимир Юрьевич

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Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

30.04.1928

Дата смерти

?.09.1968

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1928

Отец: Добровольский Юрий (Евмений) Яковлевич

Мать: Добровольская Анна (Галина) Павловна

Винаровка, Київська область
Бракосочетание
20.08.1952

Жена: Добровольская Маина Викторовна

Рождение ребёнка
20.06.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добровольская Маина Викторовна

Боярка, Київська область
Рождение ребёнка
13.08.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добровольская Маина Викторовна

Тальное, Черкаська область
Рождение ребёнка
11.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добровольская Маина Викторовна

г. Тальное, Черкасская область, Украинская ССР, Союз Советских Социалистических Республик
Работа или профессия
Неизвестно
Тальное, Черкаська область
врач-рентгенолог
Место жительства
Неизвестно
Тальное, Черкаська область
Смерть
?.09.1968
Тальное, Черкаська область
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