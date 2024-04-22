Добровольский Юрий (Евмений) Яковлевич
Место рождения
Дата рождения18.09.1906 ст.
Дата смерти?.08.1974
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1906 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1019 - Метрические книги Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1900-1914 гг., Л. 192о... Показать все
Крещение
19.09.1906 ст.
Таинство крещения совершил священник Константин Гдешинский с псаломщиком Леонидом Самойловичем. | Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины,... Показать все
Рождение ребёнка
30.04.1928
Сын: Добровольский Владимир Юрьевич
Мать ребёнка: Добровольская Анна (Галина) Павловна
Военная служба
С ?.07.1941 по 10.12.1942
Род войск: Пехота Воинское звание: гв. красноармеец Принимал участие в наступлении под Сталинградом с 19 ноября 1942 г. В декабре 1942 г. ранен и демобилизован.
Награда
10.12.1942
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Советский работник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.08.1974