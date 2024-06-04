Добровольская (Залевская) Мелания Леонардовна (Олинардовна)
Место рождения
Дата рождения18.01.1881 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1881 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1078, Дело 2709 - Метрические книги о рождении Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1860-1881 г... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Крещение
18.01.1881 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1078, Дело 2709 - Метрические книги о рождении Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1860-1881 г... Показать все
Бракосочетание
17.10.1903 ст.
Села Войнаровки крестьянинъ Яковъ Өедоровъ Добровольскій вѣроисповѣданія православнаго вторымъ бракомъ, 26 летъ и | Села Войнаровки крестьянка Меланія Олинардова Залѣвская вѣроисповѣданія православнаг... Показать все
Рождение ребёнка
1905
Сын: Добровольский Антон Яковлевич
Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович
Рождение ребёнка
18.09.1906 ст.
Сын: Добровольский Юрий (Евмений) Яковлевич
Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1019 - Метрические книги Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1900-1914 гг., Л. 192о... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.
Сын: Добровольский Лука Яковлевич
Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1149 - Метрические книги о рождении Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1906-1923 г... Показать все
Рождение ребёнка
09.06.1910 ст.
Сын: Добровольский Федор Яковлевич
Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович
Рождение ребёнка
05.10.1911 ст.
Сын: Добровольский Петр Яковлевич
Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович
Рождение ребёнка
10.07.1913 ст.
Сын: Добровольский Антон Яковлевич
Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.
Сын: Добровольский Василий Яковлевич
Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович
Рождение ребёнка
09.05.1916 ст.
Сын: Добровольский Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1148 - Метрические книги о рождении Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1906-1923 г... Показать все
Смерть
Неизвестно