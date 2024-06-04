Добровольская (Залевская) Мелания Леонардовна (Олинардовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добровольская (Залевская) Мелания Леонардовна (Олинардовна)

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

18.01.1881 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1881 ст.

Отец: Залевский Леонард (Олинард) Сильвестрович

Мать: Залевская Елена Васильевна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1078, Дело 2709 - Метрические книги о рождении Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1860-1881 г... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Крещение
18.01.1881 ст.
Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1078, Дело 2709 - Метрические книги о рождении Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1860-1881 г... Показать все
Бракосочетание
17.10.1903 ст.

Муж: Добровольский Яков Федорович

Винаровка, Київська область
Села Войнаровки крестьянинъ Яковъ Өедоровъ Добровольскій вѣроисповѣданія православнаго вторымъ бракомъ, 26 летъ и | Села Войнаровки крестьянка Меланія Олинардова Залѣвская вѣроисповѣданія православнаг... Показать все
Рождение ребёнка
1905

Сын: Добровольский Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
18.09.1906 ст.

Сын: Добровольский Юрий (Евмений) Яковлевич

Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1019 - Метрические книги Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1900-1914 гг., Л. 192о... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1908 ст.

Сын: Добровольский Лука Яковлевич

Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1149 - Метрические книги о рождении Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1906-1923 г... Показать все
Рождение ребёнка
09.06.1910 ст.

Сын: Добровольский Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
05.10.1911 ст.

Сын: Добровольский Петр Яковлевич

Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
10.07.1913 ст.

Сын: Добровольский Антон Яковлевич

Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
01.01.1915 ст.

Сын: Добровольский Василий Яковлевич

Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
09.05.1916 ст.

Сын: Добровольский Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Добровольский Яков Федорович

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1148 - Метрические книги о рождении Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1906-1923 г... Показать все
Смерть
Неизвестно

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