Залевский Леонард (Олинард) Сильвестрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860
Отец: Залевский Сильвестр
Мать: не указана
Предположение о дате рождения исходит из даты рождения сына Владимира.
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин села Войнаровка
Бракосочетание
До 1875
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Яворская (Залевская) Екатерина Леонардовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1881 ст.
Дочь: Добровольская (Залевская) Мелания Леонардовна (Олинардовна)
Мать ребёнка: Залевская Елена Васильевна
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1078, Дело 2709 - Метрические книги о рождении Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1860-1881 г... Показать все
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Кравченко (Залевская) Михалина Леонардовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Сын: Залевский Антоний Леонардович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно