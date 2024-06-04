Залевский Леонард (Олинард) Сильвестрович Около 1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Залевский Леонард (Олинард) Сильвестрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1860

Отец: Залевский Сильвестр

Мать: не указана

Предположение о дате рождения исходит из даты рождения сына Владимира.
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин села Войнаровка
Бракосочетание
До 1875

Жена: Залевская Елена Васильевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Яворская (Залевская) Екатерина Леонардовна

Мать ребёнка: не указана

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
18.01.1881 ст.

Дочь: Добровольская (Залевская) Мелания Леонардовна (Олинардовна)

Мать ребёнка: Залевская Елена Васильевна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1078, Дело 2709 - Метрические книги о рождении Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1860-1881 г... Показать все
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Кравченко (Залевская) Михалина Леонардовна

Мать ребёнка: не указана

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Залевский Антоний Леонардович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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