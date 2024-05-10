Залевский Сильвестр До 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Залевский Сильвестр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Предположение о дате рождения учитывает примерную дату рождения сына Леонарда.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Залевский Павел Сильвестрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1860

Сын: Залевский Леонард (Олинард) Сильвестрович

Мать ребёнка: не указана

Предположение о дате рождения исходит из даты рождения сына Владимира.
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Залевская (Залевская) Ксения Сильвестровна

Мать ребёнка: не указана

Год рождения вычисле из возраста в записи о смерти.
Смерть
Неизвестно

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