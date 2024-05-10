Залевский Сильвестр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Предположение о дате рождения учитывает примерную дату рождения сына Леонарда.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Залевский Павел Сильвестрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1860
Сын: Залевский Леонард (Олинард) Сильвестрович
Мать ребёнка: не указана
Предположение о дате рождения исходит из даты рождения сына Владимира.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Залевская (Залевская) Ксения Сильвестровна
Мать ребёнка: не указана
Год рождения вычисле из возраста в записи о смерти.
Смерть
Неизвестно