Залевский Павел Сильвестрович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Залевский Павел Сильвестрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Залевский Сильвестр

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Залевская (Каменская) Маина Эдуардовна

Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Залевский Леонтий Павлович

Мать ребёнка: Залевская (Каменская) Маина Эдуардовна

Винаровка, Київська область
Дата рождения взята из донесения о потерях.
Рождение ребёнка
1899

Сын: Залевский Франц Павлович

Мать ребёнка: Залевская (Каменская) Маина Эдуардовна

Винаровка, Київська область
Дата рождения взята
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Добровольская (Залевская) Анна (Галина) Павловна

Мать ребёнка: Залевская (Каменская) Маина Эдуардовна

Винаровка, Київська область
Смерть
Неизвестно

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