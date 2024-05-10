Залевский Павел Сильвестрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Залевский Сильвестр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Сын: Залевский Леонтий Павлович
Мать ребёнка: Залевская (Каменская) Маина Эдуардовна
Дата рождения взята из донесения о потерях.
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Залевская (Каменская) Маина Эдуардовна
Дата рождения взята
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Добровольская (Залевская) Анна (Галина) Павловна
Мать ребёнка: Залевская (Каменская) Маина Эдуардовна
Смерть
Неизвестно