Кравченко (Залевская) Михалина Леонардовна
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Залевский Леонард (Олинард) Сильвестрович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Снежки, Київська область
Бракосочетание
02.09.1911 ст.
Церковь св. Иоанна Богослова
Восприемник
09.10.1911 ст.
Петр Яковлевич Добровольский
Смерть
Неизвестно