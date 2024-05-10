Кравченко (Залевская) Михалина Леонардовна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравченко (Залевская) Михалина Леонардовна

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
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Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Залевский Леонард (Олинард) Сильвестрович

Мать: не указана

Винаровка, Київська область
Место жительства
Неизвестно
Снежки, Київська область
Бракосочетание
02.09.1911 ст.

Муж: Кравченко Петр Иванович

Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова
Восприемник
09.10.1911 ст.
Винаровка, Київська область
Петр Яковлевич Добровольский
Смерть
Неизвестно

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