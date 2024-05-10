Кравченко Петр Иванович 1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кравченко Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин села Снежки
Место жительства
Неизвестно
Снежки, Київська область
Бракосочетание
02.09.1911 ст.

Жена: Кравченко (Залевская) Михалина Леонардовна

Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова
Смерть
Неизвестно

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