Кравченко Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин села Снежки
Место жительства
Неизвестно
Снежки, Київська область
Бракосочетание
02.09.1911 ст.
Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова
Смерть
Неизвестно