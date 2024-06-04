Залевская Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1875
Рождение ребёнка
18.01.1881 ст.
Дочь: Добровольская (Залевская) Мелания Леонардовна (Олинардовна)
Отец ребёнка: Залевский Леонард (Олинард) Сильвестрович
Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1078, Дело 2709 - Метрические книги о рождении Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1860-1881 г... Показать все
Смерть
Неизвестно