Залевская Елена Васильевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Залевская Елена Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1875

Муж: Залевский Леонард (Олинард) Сильвестрович

Рождение ребёнка
18.01.1881 ст.

Дочь: Добровольская (Залевская) Мелания Леонардовна (Олинардовна)

Отец ребёнка: Залевский Леонард (Олинард) Сильвестрович

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1078, Дело 2709 - Метрические книги о рождении Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1860-1881 г... Показать все
Смерть
Неизвестно

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