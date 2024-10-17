Богородицкий Сергей Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Сын: Богородицкий Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Богородицкая (Троицкая) Александра Сергеевна
Дочь: (Богородицкий) Ираида Сергеевна
Мать ребёнка: Богородицкая (Троицкая) Александра Сергеевна
Дочь: (Богородицкая) Вавара Сергеевна
Мать ребёнка: Богородицкая (Троицкая) Александра Сергеевна
Сын: Богородицкий Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Богородицкая (Троицкая) Александра Сергеевна
Сын: Богородицкий Алексей Сергеев
Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна
Сын: Богородицкий Николай Сергеевич
Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна
Дочь: (Богородицкая) Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна
Сын: Богородский Владмимир Сергеевич
Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна
Сын: Богородицкий Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна
Дочь: Грецова (Богородицкая) Вера Сергеевна
Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна
Дочь: (Богородицкая) Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна
Сын: Богородицкий Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна
Сын: Богородицкий Леонид Сергеевич
Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна