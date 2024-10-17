Богородицкий Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогородицкий Сергей Дмитриевич

Богородицкий Сергей Дмитриевич

Место рождения

Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

06.10.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1856

Отец: Богородицкий Дмитрий Иванович

Мать: Анастасия Георгиевна

Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Коллежский асессор в должности пристава 1-ого стана Алексинского уезда | В 1917 году вышел на пенсию в должности | помощника Алексинского уездного исправника в чине надворного советника.
Крещение
09.10.1856
восприемники: г. Серпухова Крестовоздвиженской церкви дьячок Николай Алексеев Померанцев и Алексинского уезда сельца Селянина жена Штабс-Капитана Авдотья А
Бракосочетание
02.11.1886

Жена: Богородицкая (Троицкая) Александра Сергеевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1887

Сын: Богородицкий Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Богородицкая (Троицкая) Александра Сергеевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
21.09.1889

Дочь: (Богородицкий) Ираида Сергеевна

Мать ребёнка: Богородицкая (Троицкая) Александра Сергеевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
20.11.1891

Дочь: (Богородицкая) Вавара Сергеевна

Мать ребёнка: Богородицкая (Троицкая) Александра Сергеевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Работа или профессия
1893
Пристав 1-ого стана Веневского уезда губернский секретарь
Рождение ребёнка
16.05.1893

Сын: Богородицкий Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Богородицкая (Троицкая) Александра Сергеевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
26.09.1893

Жена: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Никола-Выкунь, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Богородицкий Алексей Сергеев

Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Рождение ребёнка
13.07.1895

Сын: Богородицкий Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.12.1896

Дочь: (Богородицкая) Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
12.07.1898

Сын: Богородский Владмимир Сергеевич

Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
16.11.1899

Сын: Богородицкий Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.09.1902

Дочь: Грецова (Богородицкая) Вера Сергеевна

Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1904

Дочь: (Богородицкая) Екатерина Сергеевна

Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.08.1906

Сын: Богородицкий Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1908

Сын: Богородицкий Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.