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Богородицкий Евгений Сергеевич

Место рождения

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

27.08.1906

Дата смерти

29.12.1929

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1906

Отец: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Мать: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Крещение
06.09.1906
Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
восприемники: Коллежский Ассесор Кнстантин Александров Щуров и коллежского Ассесора Сергея Дмитриева Богородицкого дочь девица Раиса
Смерть
29.12.1929
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Самоубийство | огнестрельное ранение черепа

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