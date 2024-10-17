Богородицкий Евгений Сергеевич
Место рождения
Дата рождения27.08.1906
Дата смерти29.12.1929
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1906
Крещение
06.09.1906
Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
восприемники: Коллежский Ассесор Кнстантин Александров Щуров и коллежского Ассесора Сергея Дмитриева Богородицкого дочь девица Раиса
Смерть
29.12.1929
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Самоубийство | огнестрельное ранение черепа