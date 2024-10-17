Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения09.11.1869
Дата смерти25.04.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Богородицкий Алексей Сергеев
Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич
Сын: Богородицкий Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич
Дочь: (Богородицкая) Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич
Сын: Богородский Владмимир Сергеевич
Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич
Сын: Богородицкий Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич
Дочь: Грецова (Богородицкая) Вера Сергеевна
Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич
Дочь: (Богородицкая) Екатерина Сергеевна
Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич
Сын: Богородицкий Евгений Сергеевич
Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич
Сын: Богородицкий Леонид Сергеевич
Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич