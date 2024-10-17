Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Место рождения

Алексин, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

09.11.1869

Дата смерти

25.04.1957

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1869

Отец: Смирнов Александр Гавриилович

Мать: Смирнова (Дмитриевская) Евдакия Александровна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Крещение
11.11.1869
Алексин, город Алексин, Тульская область
восприемники: Алексинского у., села Успенского священик Игнат Львов Рождественский и Алексинского доктора статского советника Александра Семенова Димитриевского жена Мария Васильева
Бракосочетание
26.09.1893

Муж: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Никола-Выкунь, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1894

Сын: Богородицкий Алексей Сергеев

Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.07.1895

Сын: Богородицкий Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.12.1896

Дочь: (Богородицкая) Софья Сергеевна

Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
Образование
1898
Алексин, город Алексин, Тульская область
обучается в женском училище
Рождение ребёнка
12.07.1898

Сын: Богородский Владмимир Сергеевич

Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Тула, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
16.11.1899

Сын: Богородицкий Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.09.1902

Дочь: Грецова (Богородицкая) Вера Сергеевна

Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.09.1904

Дочь: (Богородицкая) Екатерина Сергеевна

Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.08.1906

Сын: Богородицкий Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
05.08.1908

Сын: Богородицкий Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Смерть
25.04.1957
Алексин, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: атеросклероз
Похороны
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область

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