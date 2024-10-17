Смирнова (Дмитриевская) Евдакия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Дмитриевская) Евдакия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1852

Отец: Дмитриевский Александр Семенович

Мать: Дмитриевская Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Александр Гавриилович

Рождение ребёнка
09.11.1869

Дочь: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
30.11.1871

Дочь: (Смирнова) Варвара Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
23.12.1873

Сын: Смирнов Василий Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Смирнов Николай Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: (Смирнова) Варвара Александрова

Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович

Рождение ребёнка
07.01.1876

Сын: Смирнов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
26.07.1877

Сын: Смирнов Николай Александров

Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович

Рождение ребёнка
23.05.1879

Дочь: (Смирнова) Александра Александрова

Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович

Рождение ребёнка
17.12.1880

Дочь: Плечикова (Смирнова) Мария Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1883

Сын: Смирнов Александр Александров

Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
11.11.1884

Сын: Смирнов Иван Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
29.05.1887

Сын: Смирнов Александр Александров

Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
16.11.1888

Дочь: (Смирнова) Екатрина Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
25.12.1890

Сын: Смирнов Петр Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
30.10.1892

Сын: Смирнов Павел Александрович

Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
10.08.1894

Дочь: (Смирнова) Надежда Александровна

Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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