Смирнова (Дмитриевская) Евдакия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Дочь: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович
Дочь: (Смирнова) Варвара Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович
Сын: Смирнов Василий Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович
Сын: Смирнов Николай Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович
Дочь: (Смирнова) Варвара Александрова
Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович
Сын: Смирнов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович
Сын: Смирнов Николай Александров
Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович
Дочь: (Смирнова) Александра Александрова
Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович
Дочь: Плечикова (Смирнова) Мария Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович
Сын: Смирнов Александр Александров
Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович
Сын: Смирнов Иван Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович
Сын: Смирнов Александр Александров
Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович
Дочь: (Смирнова) Екатрина Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович
Сын: Смирнов Петр Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович
Сын: Смирнов Павел Александрович
Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович
Дочь: (Смирнова) Надежда Александровна
Отец ребёнка: Смирнов Александр Гавриилович