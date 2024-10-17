(Смирнова) Екатрина Александровна
Место рождения
Дата рождения16.11.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1888
Крещение
18.11.1888
восприемники: состоящий в долности Секретаря Алексинского уездного Полицейского Управления Губернский Секретарь Петр Александровичь Христорождественский и г. Алексина Соборной Успенской церкви Псаломщ... Показать все
Смерть
Неизвестно