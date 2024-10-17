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(Смирнова) Екатрина Александровна

Место рождения

Алексин, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

16.11.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1888

Отец: Смирнов Александр Гавриилович

Мать: Смирнова (Дмитриевская) Евдакия Александровна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Крещение
18.11.1888
Алексин, город Алексин, Тульская область
восприемники: состоящий в долности Секретаря Алексинского уездного Полицейского Управления Губернский Секретарь Петр Александровичь Христорождественский и г. Алексина Соборной Успенской церкви Псаломщ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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