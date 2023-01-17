город Алексин, город Алексин, город Алексин, Тульская область (на 2019) — Familio

Алексин

город Алексин, Тульская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Города
2АЛЕКСИН. Уездный.При р. Оке.89852½28115801521Церквей православных 5. Уездное училище. Богадельня. Больница. Почтовая станция. Пристань. Заводов 8.
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Тульская область, Алексинский район
7489Алексингород54°31'с.ш.37°06'в.д.N-37-051

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Тульская область, город Алексин
70706000001г Алексингород
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