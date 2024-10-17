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(Смирнова) Надежда Александровна

Место рождения

Алексин, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

10.08.1894

Дата смерти

09.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1894

Отец: Смирнов Александр Гавриилович

Мать: Смирнова (Дмитриевская) Евдакия Александровна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.08.1894
Алексин, город Алексин, Тульская область
восприемники: Губернский Секретарь Петр Александров Христорождественский и Тарусского мещанина Ефима Иванова Роженова жена Ольга Максимова
Смерть
09.06.1983
Алексин, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: атеросклеротический кардиосклероз
Похороны
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область

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