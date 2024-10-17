(Смирнова) Надежда Александровна
Место рождения
Дата рождения10.08.1894
Дата смерти09.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1894
Место жительства
Неизвестно
Крещение
11.08.1894
восприемники: Губернский Секретарь Петр Александров Христорождественский и Тарусского мещанина Ефима Иванова Роженова жена Ольга Максимова
Смерть
09.06.1983
Причина смерти: атеросклеротический кардиосклероз
Похороны
Неизвестно