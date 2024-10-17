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Смирнов Петр Александрович

Место рождения

Алексин, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

25.12.1890

Дата смерти

20.08.1916

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1890

Отец: Смирнов Александр Гавриилович

Мать: Смирнова (Дмитриевская) Евдакия Александровна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Зенина) Прасковья Алексеевна

Крещение
26.12.1890
Алексин, город Алексин, Тульская область
восприемники: Губернский секретарь Петр Александрович Христорождественский и Богородицкого уезда села Никитского крестьянская вдова Мария Еисеевна Дурнова
Образование
1909
Алексин, город Алексин, Тульская область
окончание городского училища
Работа или профессия
1914
прапорщик
Образование
1915
Петергоф, Петергофский уезд
Петергофская школа прапорщиков
Рождение ребёнка
02.05.1916

Сын: Смирнов Борис Петрович

Мать ребёнка: Смирнова (Зенина) Прасковья Алексеевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
20.08.1916
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Алексин, город Алексин, Тульская область

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