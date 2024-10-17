Смирнов Петр Александрович
Место рождения
Дата рождения25.12.1890
Дата смерти20.08.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1890
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
26.12.1890
восприемники: Губернский секретарь Петр Александрович Христорождественский и Богородицкого уезда села Никитского крестьянская вдова Мария Еисеевна Дурнова
Образование
1909
окончание городского училища
Работа или профессия
1914
прапорщик
Образование
1915
Петергоф, Петергофский уезд
Петергофская школа прапорщиков
Рождение ребёнка
02.05.1916
Мать ребёнка: Смирнова (Зенина) Прасковья Алексеевна
Смерть
20.08.1916
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно