Петергоф
Петергофский уезд (на 1913)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- город
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5ПЕТЕРГОФ. Уездный. (С колониею Александринскою, Дворц. вед.).При Финском заливе.2863250344282274Церквей: православных 6; лютеранская 1. Дворцов и павильонов 8. Училищъ7: уездное, приходское, лютеранской церкви, гранильной фабрики, школа кантонистов и частных пансион Показать всеПоказать скан
Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Петергоф. Уездный город в пристань8 вер. от Петербурга. Состоит в ведомстве Министерства ИМПЕРАТОРСКОГО Двора и подчинен Начальнику Дворцового Управления. В нем находятся Показать все