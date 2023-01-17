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Петергоф

Петергофский уезд (на 1913)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Города
5ПЕТЕРГОФ. Уездный. (С колониею Александринскою, Дворц. вед.).При Финском заливе.2863250344282274Церквей: православных 6; лютеранская 1. Дворцов и павильонов 8. Училищъ7: уездное, приходское, лютеранской церкви, гранильной фабрики, школа кантонистов и частных пансион Показать все
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Алфавитный список населенных мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Петергофский уезд
Петергоф. Уездный город в пристань8 вер. от Петербурга. Состоит в ведомстве Министерства ИМПЕРАТОРСКОГО Двора и подчинен Начальнику Дворцового Управления. В нем находятся Показать все
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