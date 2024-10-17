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Смирнов Борис Петрович

Место рождения

Алексин, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

02.05.1916

Дата смерти

18.11.1983

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1916

Отец: Смирнов Петр Александрович

Мать: Смирнова (Зенина) Прасковья Алексеевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова (Фролова) Татьяна

Крещение
07.05.1916
восприемники: Титулярный Советник Михаил Александрович Смирнов и Серпуховского мещанина Алексея Иванова Зенина жена Параскева Георгиева
Рождение ребёнка
27.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Смирнова (Фролова) Татьяна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
18.11.1983
Алексин, город Алексин, Тульская область

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