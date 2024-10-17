Смирнов Борис Петрович
Место рождения
Дата рождения02.05.1916
Дата смерти18.11.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1916
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
07.05.1916
восприемники: Титулярный Советник Михаил Александрович Смирнов и Серпуховского мещанина Алексея Иванова Зенина жена Параскева Георгиева
Рождение ребёнка
27.06.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Смирнова (Фролова) Татьяна
Смерть
18.11.1983