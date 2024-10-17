Дмитриевская Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дмитриевская Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитриевский Александр Семенович

Рождение ребёнка
11.11.1852

Дочь: Смирнова (Дмитриевская) Евдакия Александровна

Отец ребёнка: Дмитриевский Александр Семенович

Рождение ребёнка
12.09.1860

Сын: Дмитриевский Николай Александров

Отец ребёнка: Дмитриевский Александр Семенович

Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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