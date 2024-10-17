Дмитриевская Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.11.1852
Дочь: Смирнова (Дмитриевская) Евдакия Александровна
Отец ребёнка: Дмитриевский Александр Семенович
Рождение ребёнка
12.09.1860
Сын: Дмитриевский Николай Александров
Отец ребёнка: Дмитриевский Александр Семенович
Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно