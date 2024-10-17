Дмитриевский Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти01.05.1884
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: Дмитриевский Семен
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
доктор
Рождение ребёнка
11.11.1852
Дочь: Смирнова (Дмитриевская) Евдакия Александровна
Мать ребёнка: Дмитриевская Мария Васильевна
Рождение ребёнка
12.09.1860
Сын: Дмитриевский Николай Александров
Мать ребёнка: Дмитриевская Мария Васильевна
Смерть
01.05.1884
Причина смерти: от чахотки