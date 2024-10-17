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Дмитриевский Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

01.05.1884

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Дмитриевский Семен

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дмитриевская Мария Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
доктор
Рождение ребёнка
11.11.1852

Дочь: Смирнова (Дмитриевская) Евдакия Александровна

Мать ребёнка: Дмитриевская Мария Васильевна

Рождение ребёнка
12.09.1860

Сын: Дмитриевский Николай Александров

Мать ребёнка: Дмитриевская Мария Васильевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
01.05.1884
Алексин, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: от чахотки

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