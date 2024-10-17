Смирнов Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения11.11.1884
Дата смерти03.04.1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1884
Работа или профессия
Неизвестно
письмоводитель в Алексинском полицейском управлении
Крещение
12.11.1884
восприемники: Алексиского уездного Полицейского управления Секретарь Петр Александров Христорождественский и Калужской губ. г. Таруссы мещанского сына Ефима Иванова Рожнова жена Ольга Максимова Рожноа... Показать все
Образование
1893
обучается в Алекинском уездном мужском училище
Смерть
03.04.1917
Причина смерти: воспаление легких | воспаление легких
Похороны
05.04.1917