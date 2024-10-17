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Смирнов Иван Александрович

Место рождения

Алексин, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

11.11.1884

Дата смерти

03.04.1917

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1884

Отец: Смирнов Александр Гавриилович

Мать: Смирнова (Дмитриевская) Евдакия Александровна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
письмоводитель в Алексинском полицейском управлении
Крещение
12.11.1884
Алексин, город Алексин, Тульская область
восприемники: Алексиского уездного Полицейского управления Секретарь Петр Александров Христорождественский и Калужской губ. г. Таруссы мещанского сына Ефима Иванова Рожнова жена Ольга Максимова Рожноа... Показать все
Образование
1893
Алексин, город Алексин, Тульская область
обучается в Алекинском уездном мужском училище
Смерть
03.04.1917
Алексин, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: воспаление легких | воспаление легких
Похороны
05.04.1917
Алексин, город Алексин, Тульская область

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