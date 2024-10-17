Богородицкий Александр Сергеевич
Место рождения
Дата рождения16.11.1899
Дата смерти04.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1899
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богородицкая) Тамара Александрован
Мать ребёнка: Валентина
Развод
Неизвестно
Жена: Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина
Смерть
04.08.1984
Тула, город Тула, Тульская область
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца