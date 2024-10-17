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Богородицкий Александр Сергеевич

Место рождения

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

16.11.1899

Дата смерти

04.08.1984

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1899

Отец: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Мать: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богородицкая) Тамара Александрован

Мать ребёнка: Валентина

Развод
Неизвестно

Жена: Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина

Смерть
04.08.1984
Тула, город Тула, Тульская область
Причина смерти: ишемическая болезнь сердца

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