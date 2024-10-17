Богородицкий Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения13.07.1895
Дата смерти20.09.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1895
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богородицкая) Анна Николаевна
Мать ребёнка: (Лебедева) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богородицкая) Галина Николаевна
Мать ребёнка: (Лебедева) Александра Алексеевна
Бракосочетание
23.11.1922
Рождение ребёнка
04.11.1923
Дочь: Семенова (Богородицкая) Нина Николаевна
Мать ребёнка: (Лебедева) Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
01.11.1944
Дочь: (Богородицкая) Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: (Лебедева) Александра Алексеевна
Смерть
20.09.1963
Причина смерти: кровоизлияние в мозг