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Богородицкий Николай Сергеевич

Место рождения

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

13.07.1895

Дата смерти

20.09.1963

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1895

Отец: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Мать: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богородицкая) Анна Николаевна

Мать ребёнка: (Лебедева) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богородицкая) Галина Николаевна

Мать ребёнка: (Лебедева) Александра Алексеевна

Бракосочетание
23.11.1922

Жена: (Лебедева) Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
04.11.1923

Дочь: Семенова (Богородицкая) Нина Николаевна

Мать ребёнка: (Лебедева) Александра Алексеевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1944

Дочь: (Богородицкая) Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: (Лебедева) Александра Алексеевна

Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
20.09.1963
Алексин, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: кровоизлияние в мозг

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