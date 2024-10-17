(Лебедева) Александра Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Лебедева) Александра Алексеевна

(Лебедева) Александра Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богородицкая) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Богородицкий Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Богородицкая) Анна Николаевна

Отец ребёнка: Богородицкий Николай Сергеевич

Бракосочетание
23.11.1922

Муж: Богородицкий Николай Сергеевич

Рождение ребёнка
04.11.1923

Дочь: Семенова (Богородицкая) Нина Николаевна

Отец ребёнка: Богородицкий Николай Сергеевич

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1944

Дочь: (Богородицкая) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Богородицкий Николай Сергеевич

Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.