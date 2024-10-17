(Лебедева) Александра Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богородицкая) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Богородицкий Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Богородицкая) Анна Николаевна
Отец ребёнка: Богородицкий Николай Сергеевич
Бракосочетание
23.11.1922
Рождение ребёнка
04.11.1923
Дочь: Семенова (Богородицкая) Нина Николаевна
Отец ребёнка: Богородицкий Николай Сергеевич
Рождение ребёнка
01.11.1944
Дочь: (Богородицкая) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Богородицкий Николай Сергеевич
Смерть
Неизвестно