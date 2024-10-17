Грецова (Богородицкая) Вера Сергеевна
Место рождения
Дата рождения15.09.1902
Дата смерти23.11.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
16.09.1902
Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
восприемники: Владимирской г., Покровского у., Копниноской вол., крестьянин Захар Захаров и Соборной церкви псаломщики Александра Александрова дочь девица Варвара Александрова Смирнова
Смерть
23.11.1975
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: раковая кахексия