Грецова (Богородицкая) Вера Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грецова (Богородицкая) Вера Сергеевна

Место рождения

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

15.09.1902

Дата смерти

23.11.1975

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1902

Отец: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Мать: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грецов Николай Иванович

Крещение
16.09.1902
Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
восприемники: Владимирской г., Покровского у., Копниноской вол., крестьянин Захар Захаров и Соборной церкви псаломщики Александра Александрова дочь девица Варвара Александрова Смирнова
Смерть
23.11.1975
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: раковая кахексия

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