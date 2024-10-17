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Грецов Николай Иванович

Место рождения

Татарники, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

16.11.1899

Дата смерти

01.09.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1902 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Татарники, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грецова (Богородицкая) Вера Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Директор завода № 213 в Москве
Смерть
01.09.1938
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Расстрелян | расстрелян
Похороны
Неизвестно

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