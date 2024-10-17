Грецов Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения16.11.1899
Дата смерти01.09.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Директор завода № 213 в Москве
Смерть
01.09.1938
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Расстрелян | расстрелян
Похороны
Неизвестно