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(Богородицкая) Екатерина Сергеевна

Место рождения

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

23.09.1904

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1904

Отец: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Мать: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Крещение
30.09.1904
Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
восприемники: Коллежский Ассесор Константин Алексеев Щуров и г. Алексина Соборной церкви псаломщика Александро Гаврилова Смирнова дочь девица Варвара
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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