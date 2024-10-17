(Богородицкая) Екатерина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения23.09.1904
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1904
Крещение
30.09.1904
Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
восприемники: Коллежский Ассесор Константин Алексеев Щуров и г. Алексина Соборной церкви псаломщика Александро Гаврилова Смирнова дочь девица Варвара
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва