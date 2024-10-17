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Богородицкий Леонид Сергеевич

Место рождения

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

05.08.1908

Дата смерти

17.02.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1908

Отец: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Мать: Богородицкая (Смирнова) Анна Александровна

Малахово, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богородская (Апатова) Мария Лукинична

Крещение
16.08.1908
Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
восприемники: Коллежский Ассесор Константин Александров Щуров и Коллежского Ассесора Сергея Дмитриева Богородицкого дочь девица Ираида
Бракосочетание
03.03.1935

Жена: Богородская (Апатова) Мария Лукинична

Смерть
17.02.1991
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: атеросклероз сосудовголовного мозга, острое нарушение мозгового кровообращенич

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