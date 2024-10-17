Богородицкий Леонид Сергеевич
Место рождения
Дата рождения05.08.1908
Дата смерти17.02.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богородская (Апатова) Мария Лукинична
Крещение
16.08.1908
Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
восприемники: Коллежский Ассесор Константин Александров Щуров и Коллежского Ассесора Сергея Дмитриева Богородицкого дочь девица Ираида
Бракосочетание
03.03.1935
Смерть
17.02.1991
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: атеросклероз сосудовголовного мозга, острое нарушение мозгового кровообращенич