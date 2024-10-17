Богородицкая (Троицкая) Александра Сергеевна
Место рождения
Дата рождения13.06.1866
Дата смерти1893
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1866
Бракосочетание
02.11.1886
Рождение ребёнка
13.07.1887
Сын: Богородицкий Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.09.1889
Дочь: (Богородицкий) Ираида Сергеевна
Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
20.11.1891
Дочь: (Богородицкая) Вавара Сергеевна
Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич
Рождение ребёнка
16.05.1893
Сын: Богородицкий Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич
Смерть
1893