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Богородицкая (Троицкая) Александра Сергеевна

Место рождения

Алексин, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

13.06.1866

Дата смерти

1893

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1866

Отец: Троицкий Сергей Ефремов

Мать: Троицкая Параскева Александрова

Алексин, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
02.11.1886

Муж: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
13.07.1887

Сын: Богородицкий Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
21.09.1889

Дочь: (Богородицкий) Ираида Сергеевна

Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
20.11.1891

Дочь: (Богородицкая) Вавара Сергеевна

Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Алексин, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
16.05.1893

Сын: Богородицкий Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Алексин, город Алексин, Тульская область
Смерть
1893

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