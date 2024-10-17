Анастасия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: (Богородицкий) Анфия Дмитриевна
Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович
Дочь: Белова (Богородицкая) Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович
Дочь: (Богородицкая) Валентина Дмитриевна
Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович
Дочь: (Богородицкая) Александра Дмитриевна
Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович
Дочь: (Богородицкая) Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович
Дочь: (Богородицкая) Глафира Дмитриева
Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович
Сын: Богородицкий Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович
Дочь: (Богородицкая) Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович
Сын: Богородицкий Павел Дмитриев
Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович
Сын: Богородицкий Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович
Сын: Богородицкий Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович