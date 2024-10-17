Анастасия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богородицкий Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Богородицкий) Анфия Дмитриевна

Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
17.10.1845

Дочь: Белова (Богородицкая) Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович

Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Богородицкая) Валентина Дмитриевна

Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Богородицкая) Александра Дмитриевна

Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Богородицкая) Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
21.04.1854

Дочь: (Богородицкая) Глафира Дмитриева

Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
06.10.1856

Сын: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович

Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1859

Дочь: (Богородицкая) Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
14.01.1859

Сын: Богородицкий Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1862

Сын: Богородицкий Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
1864

Сын: Богородицкий Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Богородицкий Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно

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