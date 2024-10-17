Богородицкий Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти12.04.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
С 1885 по 1892
Корсаково, Корсаковский муниципальный район, Орловская область
диакон
Рождение ребёнка
1890
Сын: Богородицкий Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Богородицкая Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Богородицкая) Александра Николаевна
Мать ребёнка: Богородицкая Елизавета Петрова
Работа или профессия
С 1892
Священник
Рождение ребёнка
22.07.1893
Дочь: (Богородицкая) Мария Николаева
Мать ребёнка: Богородицкая Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
25.11.1894
Сын: Богородицкий Николай Николаев
Мать ребёнка: Богородицкая Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
22.11.1895
Дочь: (Богородицкая) Екатерина Николаева
Мать ребёнка: Богородицкая Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
05.11.1897
Сын: Богородицкий Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Богородицкая Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
05.11.1897
Сын: Богородицкий Михаил Николаевич
Мать ребёнка: Богородицкая Елизавета Петрова
Рождение ребёнка
26.06.1903
Сын: Богородицкий Петр Николаев
Мать ребёнка: Богородицкая Елизавета Петрова
Смерть
12.04.1908