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Богородицкий Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

12.04.1908

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Богородицкий Дмитрий Иванович

Мать: Анастасия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богородицкая Елизавета Петрова

Работа или профессия
С 1885 по 1892
Корсаково, Корсаковский муниципальный район, Орловская область
диакон
Рождение ребёнка
1890

Сын: Богородицкий Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Богородицкая Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Богородицкая) Александра Николаевна

Мать ребёнка: Богородицкая Елизавета Петрова

Работа или профессия
С 1892
Никола-Выкунь, Тульский уезд, Тульская губерния
Священник
Рождение ребёнка
22.07.1893

Дочь: (Богородицкая) Мария Николаева

Мать ребёнка: Богородицкая Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
25.11.1894

Сын: Богородицкий Николай Николаев

Мать ребёнка: Богородицкая Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
22.11.1895

Дочь: (Богородицкая) Екатерина Николаева

Мать ребёнка: Богородицкая Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
05.11.1897

Сын: Богородицкий Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Богородицкая Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
05.11.1897

Сын: Богородицкий Михаил Николаевич

Мать ребёнка: Богородицкая Елизавета Петрова

Рождение ребёнка
26.06.1903

Сын: Богородицкий Петр Николаев

Мать ребёнка: Богородицкая Елизавета Петрова

Смерть
12.04.1908
Никола-Выкунь, Тульский уезд, Тульская губерния

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