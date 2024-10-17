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Богородицкий Дмитрий Иванович

Место рождения

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.10.1820

Дата смерти

27.02.1901

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1820

Отец: Богородицкий Иван Фаддевич

Мать: Богородицкая Пелагея Ивановна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Георгиевна

Образование
Неизвестно
Тула, город Тула, Тульская область
Тульская духовная семинария
Работа или профессия
С 1843 по 11.10.1899
Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
диакон
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Богородицкий) Анфия Дмитриевна

Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
17.10.1845

Дочь: Белова (Богородицкая) Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна

Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Богородицкая) Валентина Дмитриевна

Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Богородицкая) Александра Дмитриевна

Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Богородицкая) Мария Дмитриевна

Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
21.04.1854

Дочь: (Богородицкая) Глафира Дмитриева

Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
06.10.1856

Сын: Богородицкий Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна

Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.01.1859

Сын: Богородицкий Павел Дмитриев

Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
14.01.1859

Дочь: (Богородицкая) Татьяна Дмитриевна

Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
1862

Сын: Богородицкий Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна

Рождение ребёнка
1864

Сын: Богородицкий Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна

Смерть
27.02.1901
Похороны
28.02.1901
Рождествено, Заокский муниципальный район, Тульская область
На приходском кладбище

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