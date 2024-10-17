Богородицкий Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения20.10.1820
Дата смерти27.02.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Жена: Анастасия Георгиевна
Дочь: (Богородицкий) Анфия Дмитриевна
Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна
Дочь: Белова (Богородицкая) Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна
Дочь: (Богородицкая) Валентина Дмитриевна
Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна
Дочь: (Богородицкая) Александра Дмитриевна
Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна
Дочь: (Богородицкая) Мария Дмитриевна
Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна
Дочь: (Богородицкая) Глафира Дмитриева
Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна
Сын: Богородицкий Сергей Дмитриевич
Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна
Сын: Богородицкий Павел Дмитриев
Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна
Дочь: (Богородицкая) Татьяна Дмитриевна
Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна
Сын: Богородицкий Николай Дмитриевич
Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна
Сын: Богородицкий Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: Анастасия Георгиевна