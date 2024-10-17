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Богородицкая Пелагея Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Иван Степанов

Мать: Татьяна Федорова

Бракосочетание
21.01.1818

Муж: Богородицкий Иван Фаддевич

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1820

Сын: Богородицкий Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Богородицкий Иван Фаддевич

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Богородицкая) Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Богородицкий Иван Фаддевич

Рождение ребёнка
1827

Сын: Никольский Александр Иванович

Отец ребёнка: Богородицкий Иван Фаддевич

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Богородицкая) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Богородицкий Иван Фаддевич

Смерть
Неизвестно

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