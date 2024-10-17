Татьяна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Степанов

Рождение ребёнка
1787

Сын: Степан Иванов

Отец ребёнка: Иван Степанов

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Богородицкая Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Иван Степанов

Смерть
Неизвестно

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