Татьяна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Степанов
Рождение ребёнка
1787
Сын: Степан Иванов
Отец ребёнка: Иван Степанов
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Богородицкая Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Иван Степанов
Смерть
Неизвестно