Иван Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Степанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1762 г.р.

Дети

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1787

Сын: Степан Иванов

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Богородицкая Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Татьяна Федорова

Смерть
Неизвестно

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