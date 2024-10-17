Иван Степанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1787
Сын: Степан Иванов
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Богородицкая Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Татьяна Федорова
Смерть
Неизвестно