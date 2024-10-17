Богородицкий Иван Фаддевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смерти1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Бракосочетание
21.01.1818
Рождение ребёнка
20.10.1820
Сын: Богородицкий Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Богородицкая Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Богородицкая) Агрипина Ивановна
Мать ребёнка: Богородицкая Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Никольский Александр Иванович
Мать ребёнка: Богородицкая Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Богородицкая) Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Богородицкая Пелагея Ивановна
Смерть
1873