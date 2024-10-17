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Богородицкий Иван Фаддевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Богородицкий Фаддей Даниилович

Мать: Богородицкая Агрипина Алексеевна

Бракосочетание
21.01.1818

Жена: Богородицкая Пелагея Ивановна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
20.10.1820

Сын: Богородицкий Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Богородицкая Пелагея Ивановна

Венев, Веневский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Богородицкая) Агрипина Ивановна

Мать ребёнка: Богородицкая Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Никольский Александр Иванович

Мать ребёнка: Богородицкая Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Богородицкая) Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Богородицкая Пелагея Ивановна

Смерть
1873

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