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Богородицкий Фаддей Даниилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Богородицкий Даниил Семенович

Мать: Богородицкая Степанида Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богородицкая Агрипина Алексеевна

Рождение ребёнка
1772

Дочь: (Богородицкая) Татьяна Фаддевна

Мать ребёнка: Богородицкая Агрипина Алексеевна

Рождение ребёнка
1774

Дочь: (Богородицкая) Анна Фаддевна

Мать ребёнка: Богородицкая Агрипина Алексеевна

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Богородицкая) Ефимия Фаддевна

Мать ребёнка: Богородицкая Агрипина Алексеевна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Богородицкий Павел Фаддевич

Мать ребёнка: Богородицкая Агрипина Алексеевна

Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Богородицкая) Мавра Фаддевна

Мать ребёнка: Богородицкая Агрипина Алексеевна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: (Богородицкая) Мария Фаддевна

Мать ребёнка: Богородицкая Агрипина Алексеевна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Богородицкий Иван Фаддевич

Мать ребёнка: Богородицкая Агрипина Алексеевна

Смерть
1826

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