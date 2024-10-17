Богородицкий Фаддей Даниилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
Дата смерти1826
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: (Богородицкая) Татьяна Фаддевна
Мать ребёнка: Богородицкая Агрипина Алексеевна
Рождение ребёнка
1774
Дочь: (Богородицкая) Анна Фаддевна
Мать ребёнка: Богородицкая Агрипина Алексеевна
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Богородицкая) Ефимия Фаддевна
Мать ребёнка: Богородицкая Агрипина Алексеевна
Рождение ребёнка
1785
Сын: Богородицкий Павел Фаддевич
Мать ребёнка: Богородицкая Агрипина Алексеевна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Богородицкая) Мавра Фаддевна
Мать ребёнка: Богородицкая Агрипина Алексеевна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: (Богородицкая) Мария Фаддевна
Мать ребёнка: Богородицкая Агрипина Алексеевна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Богородицкий Иван Фаддевич
Мать ребёнка: Богородицкая Агрипина Алексеевна
Смерть
1826