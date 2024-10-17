Богородицкий Даниил Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1723
Дата смерти1791
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1742
Дочь: (Богородицкая) Матрена Данииловна
Мать ребёнка: Богородицкая Степанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
1746
Сын: Богородицкий Фаддей Даниилович
Мать ребёнка: Богородицкая Степанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
1749
Сын: Богородицкий Алексей Даниилович
Мать ребёнка: Богородицкая Степанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
1751
Сын: Богородицкий Борис Даниилович
Мать ребёнка: Богородицкая Степанида Евдокимовна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Богородицкая) Гликерия Данииловна
Мать ребёнка: Богородицкая Степанида Евдокимовна
Смерть
1791