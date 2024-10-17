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Богородицкий Даниил Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1723

Дата смерти

1791

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Богородицкий Семен Никитич

Мать: Богородицкая Анна Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богородицкая Степанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
1742

Дочь: (Богородицкая) Матрена Данииловна

Мать ребёнка: Богородицкая Степанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Богородицкий Фаддей Даниилович

Мать ребёнка: Богородицкая Степанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
1749

Сын: Богородицкий Алексей Даниилович

Мать ребёнка: Богородицкая Степанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Богородицкий Борис Даниилович

Мать ребёнка: Богородицкая Степанида Евдокимовна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Богородицкая) Гликерия Данииловна

Мать ребёнка: Богородицкая Степанида Евдокимовна

Смерть
1791

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