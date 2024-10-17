Богородицкий Семен Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1697
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1720
Сын: Донорский Андрей Семенович
Мать ребёнка: Богородицкая Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1723
Сын: Богородицкий Даниил Семенович
Мать ребёнка: Богородицкая Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1726
Дочь: (Богородицкая) Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Богородицкая Анна Григорьевна
Рождение ребёнка
1734
Дочь: (Богородицкая) Ефимия Семеновна
Мать ребёнка: Богородицкая Анна Григорьевна
Смерть
Неизвестно