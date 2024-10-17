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Богородицкий Семен Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1697

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Богородицкая Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Донорский Андрей Семенович

Мать ребёнка: Богородицкая Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1723

Сын: Богородицкий Даниил Семенович

Мать ребёнка: Богородицкая Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1726

Дочь: (Богородицкая) Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Богородицкая Анна Григорьевна

Рождение ребёнка
1734

Дочь: (Богородицкая) Ефимия Семеновна

Мать ребёнка: Богородицкая Анна Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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