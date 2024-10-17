Богородицкая Анна Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогородицкая Анна Григорьевна

Богородицкая Анна Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богородицкий Семен Никитич

Рождение ребёнка
1720

Сын: Донорский Андрей Семенович

Отец ребёнка: Богородицкий Семен Никитич

Рождение ребёнка
1723

Сын: Богородицкий Даниил Семенович

Отец ребёнка: Богородицкий Семен Никитич

Рождение ребёнка
1726

Дочь: (Богородицкая) Пелагея Семеновна

Отец ребёнка: Богородицкий Семен Никитич

Рождение ребёнка
1734

Дочь: (Богородицкая) Ефимия Семеновна

Отец ребёнка: Богородицкий Семен Никитич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.