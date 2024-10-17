Богородицкая Анна Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1720
Сын: Донорский Андрей Семенович
Отец ребёнка: Богородицкий Семен Никитич
Рождение ребёнка
1723
Сын: Богородицкий Даниил Семенович
Отец ребёнка: Богородицкий Семен Никитич
Рождение ребёнка
1726
Дочь: (Богородицкая) Пелагея Семеновна
Отец ребёнка: Богородицкий Семен Никитич
Рождение ребёнка
1734
Дочь: (Богородицкая) Ефимия Семеновна
Отец ребёнка: Богородицкий Семен Никитич
Смерть
Неизвестно